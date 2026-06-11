الاقتصاد

سعر سهم بوينج (BA) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-06-2026

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  • سعر سهم بوينج (BA) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-11 12:55PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصطدم السهم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول أيضاً التخلص من ضغطه السلبي، ولكن ما يعوق السهم في تحقيق ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يبقي التهديدات السلبية قائمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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