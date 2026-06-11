شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في أمريكا ترتفع بأكثر من المتوقع خلال مايو مع قفزة تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما كانت قد سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة، مدفوعة بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بدأ المتعاملون بتقييم التأثير الفعلي للتوترات على الإمدادات العالمية.

وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ المزيد من الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم ذلك، قال ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة رويترز إن الجهود للتوصل إلى اتفاق أولي بين البلدين تكثفت، على الرغم من استمرار الضربات المتبادلة، في وقت يناقش فيه الطرفان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما ساهم ضعف الطلب الصيني على الوقود في الحد من موجة صعود أسعار النفط الناتجة عن الأزمة الإيرانية، إذ أدى تراجع استهلاك البنزين والديزل، إضافة إلى انخفاض واردات الخام، إلى تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 53 سنتًا، أو 0.6%، إلى 92.57 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.4%، إلى 89.67 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول العبور ستتعرض لإطلاق النار.

وقالت سوجين كيم، المحللة لدى بنك MUFG: «أحدث موجة التصعيد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار الهشة بالفعل، كما تزيد مخاطر استمرار اضطرابات الإمدادات التي قيدت صادرات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عالميًا منذ بداية الصراع».

استمرار عبور السفن التجارية

ورغم التوترات، ظهرت مؤشرات على أن أوضاع الإمدادات قد لا تكون بالخطورة التي يخشاها كثيرون.

فقد أعلن الجيش الأمريكي عبر منصة «إكس» يوم الأربعاء أن السفن التجارية ما زالت تواصل العبور من وإلى المضيق، مضيفًا أن أي سفينة حربية أمريكية لم تتعرض لهجمات داخل الممر البحري، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سفنًا أمريكية قرب المضيق تعرضت لصواريخ وطائرات مسيرة.

كما أظهرت بيانات من LSEG وKpler أن ثلاث ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال تمكنت من مغادرة مضيق هرمز باتجاه آسيا مع إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها، رغم عدم وضوح توقيت العبور بدقة.

وفي حين أعلنت الهند وقوع حادث يتعلق بسفينة قرب ميناء شناص في سلطنة عمان في ثالث حادث من نوعه هذا الأسبوع، قال مسؤولون في شركات التكرير الهندية لرويترز إنهم نجحوا في تأمين كميات كافية من النفط الخام لتلبية احتياجاتهم حتى أغسطس على الأقل.

كما تمكنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبعض البائعين الآخرين من تصدير جزء من شحناتهم النفطية، إضافة إلى عرض كميات للبيع إلى مشترين في آسيا.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز التي أشارت إلى تراجع بنحو 4 ملايين برميل.

وفي مؤشر إضافي على ضيق الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن إنتاج «أوبك» خلال مايو تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تقليص صادرات إيران، بينما تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في خفض شحنات العديد من المنتجين الخليجيين الآخرين.