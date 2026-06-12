سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 12-06-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.