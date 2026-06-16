سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 16-06-2026

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بمحاولات تصريف التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور إشارات إيجابية ساعدت على تحسين الزخم على المدى القصير، وليحاول أيضاً تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة.

ورغم هذا الارتداد لا يزال السعر تحت ضغط سلبي نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يجعل فرص التعافي الكامل محدودة حتى الآن، ويضع أي صعود ضمن إطار تصحيحي مؤقت.