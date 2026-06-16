شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-16 01:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بمحاولات تصريف التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور إشارات إيجابية ساعدت على تحسين الزخم على المدى القصير، وليحاول أيضاً تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة.
ورغم هذا الارتداد لا يزال السعر تحت ضغط سلبي نتيجة تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يجعل فرص التعافي الكامل محدودة حتى الآن، ويضع أي صعود ضمن إطار تصحيحي مؤقت.