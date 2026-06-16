الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-06-2026

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  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-06-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 16-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب التي حققها سابقاً، إلى جانب سعي السعر لتصريف جزء من حالة التشبع الشرائي التي ظهرت بوضوح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات سلبية منها.

 

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، إذ يستمد البتكوين دعمه من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من بقاء الزخم الصاعد على المدى القصير، كما يظل الاتجاه التصحيحي الصاعد هو المسيطر حالياً، ما يشير إلى أن التراجعات الحالية قد تظل ضمن نطاق محدود طالما استمر الحفاظ على مستويات الدعم القريبة، مع بقاء فرص استئناف الصعود قائمة خلال الفترة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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