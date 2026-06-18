تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-06-2026

حافظ سعر المؤشر على تمركزه فوق الدعم الإضافي المستقر عند 24700.00 ليمنحه ذلك فرصة لتشكيل بعض الموجات الصاعدة لنلاحظ مهاجمته مؤخرا للحاجز المستقر عند 25000.00 إلا أن افنقاره للعزم السلبي دفع به لتشكيل ارتداد سلبي لحظي ليستقر قرب 24870.00.

نؤكد على أهمية انتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه ليؤكد استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة وليستهدف من خلالها لمستوى 25260.00 و25390.00 على التوالي, أما فشل الاختراق قد يجبره على تجديد الضغط على الدعم الإضافي والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه العام للتداولات القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24780.00 و 25260.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق