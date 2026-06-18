الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 18-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 05:12 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الموجات الصاعدة مستغلا ثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 98.85 إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 100.35.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 99.45 للدعم الإضافي وبتوفر العزم الإيجابي تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول من خلالها الضغط على المقاومة الممتدة نحو 100.65 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذه المقاومة بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.80 و 100.65

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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