تحديث توقع سعر الذهب اليوم 18-06-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الموجات الصاعدة مستغلا ثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 98.85 إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تحقيقه للأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 100.35.

نتوقع بتشكيل مستوى 99.45 للدعم الإضافي وبتوفر العزم الإيجابي تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول من خلالها الضغط على المقاومة الممتدة نحو 100.65 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذه المقاومة بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.80 و 100.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع