تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 18-06-2026

عمق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم المحوري 1.1500، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.