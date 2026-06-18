تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-06-2026

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن نسبي في الزخم بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع البيعي التي أثرت على أدائه مؤخراً.

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية العامة تميل إلى السلبية، إذ يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضغط على تحركاته وتدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، لذلك تبقى الارتفاعات الحالية ضمن إطار محاولات التعافي المحدودة.