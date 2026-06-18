الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 10:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن نسبي في الزخم بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع البيعي التي أثرت على أدائه مؤخراً.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية العامة تميل إلى السلبية، إذ يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضغط على تحركاته وتدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، لذلك تبقى الارتفاعات الحالية ضمن إطار محاولات التعافي المحدودة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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