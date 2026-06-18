شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الوطني السويسري يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى في 3 أشهر

•أسعار النفط تواصل خسائره لليوم السادس على التوالي

•الفيدرالي الأمريكي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي

•الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام

•وارش يؤكد على التزام البنك بإعادة التضخم المستهدف 2%



ارتفعت أسعار الذهب قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا أمس الأربعاء ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أسبوعين ، بدعم تباطؤ الدولار وهبوط أسعار النفط ،وذلك بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق السلام إلكترونياً.



جاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة كيفن وارش للمرة الأولى، أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، بعدما حذّر من استمرار المخاطر التضخمية وأكد التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدفه، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.0% إلى (4,330.04$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,256.71$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,254.67$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.75% ،فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4,382.83 دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب عقب اجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 100.57 نقطة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي وسط تحسن شهية المخاطرة في الأسواق ،وذلك عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق السلام المبدئي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بأكثر من 1.0% ،لتعمق خسائرها لليوم السادس على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية حول وجود فائض في المعروض العام المقبل بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.



الاتفاق الأمريكي الإيراني

•الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان رسميًا، عبر الوسائل الإلكترونية، على اتفاق السلام المبدئي.

•قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يشرفني أن أعلن اليوم عن التوقيع الإلكتروني على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية.

•وأكد شهباز أن مراسم إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستقام في سويسرا يوم الجمعة.

•بدأت الوفود الدبلوماسية والأمنية الأمريكية والإيرانية بالوصول إلى منتجع "بورغنشتوك" في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة التفاهم التاريخية تمهيداً لتوقيعها الرسمي يوم الجمعة.

•ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) صوراً تُظهر الرئيس الإيراني بيزشكيان وهو يوقع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

•وأعلنت الجمهورية الإسلامية "إيران" عن دخول الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ الفعلي.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري الرابع للسياسة النقدية هذا العام، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع( 12 صوتًا مقابل لا شيء) للإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



بيان السياسة النقدية

أجرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد"كيفن وارش" تعديلاً جذرياً على بيان السياسة النقدية عبر حذف البنود والعبارات التي كانت تشير سابقاً إلى "وجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلًا"، ليتخذ البنك موقفاً أكثر صرامة وحذراً.



غيّر الفيدرالي الأمريكي وصف التضخم في بيانه الرسمي ليصبح "مرتفعاً" بعد أن كان في السابق يصفه بأنه "مرتفع إلى حد ما"، مؤكداً التزام اللجنة المطلق بإعادة الأسعار إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط.



وأكدت لجنة السوق المفتوحة أنها ستواصل مراقبة تأثير البيانات الجديدة على التوقعات الاقتصادية، مع استعدادها لتعديل السياسة النقدية في أي وقت إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.



التوقعات الاقتصادية

تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-

•النمو الاقتصادي :خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من معدل 2.4% إلى معدل 2.2% ،وخلال 2027 أبقي معدل النمو بدون تغيير عند 2.3% ،وخلال 2028 رفع معدل النمو من 2.1% إلى معدل 2.2%.

•التضخم الإجمالي: رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي المتوقع خلال العام الجاري إلى 3.6% من2.7% فى توقعات مارس ،و معدل التضخم الإجمالي خلال 2027 إلى 2.3% من 2.2% ،وأبقي معدل التضخم الإجمالي خلال 2028 عند 2.0% دون أي تغيير.

•التضخم الأساسي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري عند معدل 2.7% طبقاً لتوقعات مارس ،وأبقي التضخم الأساسي خلال 2027 دون تغيير عند معدل 2.2% ،وأبقي معدل التضخم الأساسي خلال 2028 عند 2.0%.

•سعر الفائدة المستهدف:رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري من 3.50% إلى 3.75%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2027 من 3.25% إلى 3.50%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2028 عند 3.25% دون أي تغيير يذكر.

•أجمع الأعضاء على إلغاء وحذف كافة التوقعات السابقة التي كانت تشير لخفض الفائدة خلال العام الجاري ، توقع 9 أعضاء من أصل 18 عضواً ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2026.



كيفن وارش

أكّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش ، في أول مؤتمر صحفي له اليوم أن البنك الفيدرالي مستعد تماماً لاستخدام كافة أدواته النقدية لضمان استقرار الأسعار، معتبراً أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد وأن الاقتصاد الأمريكي يمتلك مرونة كافية لتحمل السياسة التشددية الحالية.



فيما يلي أبرز تعليقات وارش:-

•التضخم يتجاوز بكثير الهدف المحدد بنسبة 2% بسبب الحرب الإيرانية.

•أتوقع اقتراح تعديلات، بما في ذلك تعديل ملخص التوقعات الاقتصادية.

•هناك بعض التعديلات القادمة، وقد تستدعي عقد مؤتمرات صحفية.

•أسعار السوق المالية هي أهم مصدر للمعلومات التي يسترشد بها محافظو البنوك المركزية.



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 91% إلى 72% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 9% إلى 28%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 45% إلى 15% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 55% إلى 85%.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : ارتفاع السوق يعكس تصفية جزئية لمراكز البيع (في الذهب) نظرًا للانخفاض الحاد الذي شهده يوم أمس، ويعود سبب تصفية مراكز البيع أيضًا إلى الأخبار الإيجابية الواردة من الشرق الأوسط، والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط.



وأضاف وونج: أتوقع أن تبقى أسعار الذهب محدودة الارتفاع، نظرًا لأن المشاركين في السوق قد أعادوا تقييم احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء دورة رفع أسعار الفائدة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الأربعاء بنحو 0.86 طن متر ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,013.07 طن متري ،مرتدً من إجمالي 1,012.21 طن متري "الذي يعد أدنى مستوى منذ 29 سبتمبر 2025 ".



نظرة فنية

سعر الذهب يتلقى بعض الدعم - توقعات اليوم – 18-06-2026