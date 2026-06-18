شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار بمشاركة أكثر من 10،000 مندوب حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في العاصمة الأوزبكستانية طشقند اليوم، أعمال النسخة الخامسة من منتدى طشقند الدولي للاستثمار، بمشاركة قادة ومسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن مؤسسات مالية متعددة الأطراف وبنوك أجنبية وشركات عالمية وصناديق استثمار ومجتمعات أعمال، وأكثر من 10،000 مندوب ومشارك من أكثر من 100 دولة.

وأكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في كلمته الافتتاحية أن جذب الاستثمارات لا يقتصر على توفير التمويل للمشروعات، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مركزاً المنتدى على تعميق الإصلاحات المؤسسية، ومواءمة آليات الحماية القانونية مع المعايير الدولية، وإنشاء مؤسسات مالية جديدة للمستثمرين، وتطوير أنظمة التحكيم.

وسلّط المنتدى الضوء على الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بوصفها محاور رئيسة في الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد، مؤكداً أن الاستثمار يمثل محركًا للتنمية ونقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص العمل، مجددًا دعوته للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص المتاحة في أوزبكستان.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لعدد من رؤساء دول وحكومات، إضافة إلى مشاركة قيادات مؤسسات مالية دولية بارزة تشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

ويشهد المنتدى عقد 79 جلسة واجتماعًا وورشة عمل تناقش مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، فيما ستُنظم 7 منتديات أعمال ثنائية، إضافة لعقد الدورة الرابعة لاجتماع مجلس المستثمرين الأجانب في 18 يونيو الحالي، حيث ستعرض 75 شركة دولية كبرى مقترحاتها ومبادراتها.