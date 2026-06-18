بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأرامكو تليد وشركة منافع تطلق حلولًا تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية "تليد"، وشركة منافع الرائدة في قطاع التقنية المالية، وهي إحدى الشركات المستثمر فيها من قبل صندوق واعد فنتشرز، عن إطلاق حلول تمويلية لتعزيز فرص التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجاء هذا الإعلان خلال حفل الإطلاق الذي نظّم اليوم في الظهران.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو السعودية والقطاع الصناعي بالمملكة في قطاعات المشاريع والتصنيع والخدمات. ويسعى هذا التعاون إلى تسريع الوصول الى التمويل الذي يسهم في تعزيز سيولتها المالية وكفاءة عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجهها هذه المنشآت.

*ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع فرص وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث يقدّر حجم فرص التمويل المستهدف في منظومة أرامكو السعودية بنحو 1.5 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر تجربة تمويلية سلسة، وإجراءات سريعة، وخطط سداد مرنة تصل إلى 12 شهرًا*، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تتنوع المنتجات التمويلية المقدمة لتشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل مستحقات الفواتير، وتمويل الرواتب الشهرية، وتمويل أوامر الشراء.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة منافع للتمويل الجماعي بالدين، والتي انطلقت في العام 2023م، في إطار جهود البنك لدعم منظومة التمويل المبتكر وتوسيع نطاق وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية الحديثة.

ويُعد البنك من أوائل البنوك والصناديق التنموية التي تبنّت دعم الحلول التمويلية غير التقليدية والمبتكرة من خلال برنامج التمويل بالوكالة مع شركات التقنية المالية، حيث تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة عبر البرنامج 1 مليار ريال سعودي، من خلال تمويل أكثر من 720 فرصة تمويلية، بما يعكس الأثر المتنامي للحلول التمويلية البديلة في دعم نمو الأعمال وتعزيز استدامتها.

وتوفر هذه الشراكة باقة متنوعة من الحلول التمويلية المصممة لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد والتمويل بحد ائتماني متجدد، إضافة إلى تمويل الآجل، وتمويل المتاجر الإلكترونية، بما يعزز قدرة المنشآت على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور البنك في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، أن التعاون مع "أرامكو تليد" وشركة "منافع" تعد خطوة نوعية نحو تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية الرقمية، مشيرًا إلى حرص البنك على تمكين نمو المنشآت عبر تسهيل وصولها للتمويل المناسب وتوفير الضمانات لها ومواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في استدامتها ورفع تنافسيتها. وأكد الراشد على مواصلة البنك جهوده في أداء دوره التنموي وتمكين هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز التكامل مع القطاع الخاص والجهات التمويلية في المملكة.

من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للصناعات المتعددة في أرامكو السعودية جميل البقعاوي: "نواصل من خلال برنامج أرامكو تليد تقديم حلولٍ متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ومن خلال هذه التعاون نهدف إلى تمكين المنشآت المرتبطة بمنظومة أرامكو السعودية من الوصول إلى التمويل اللازم لدعم احتياجاتها التشغيلية، حيث ستعزز هذه الحلول التمويلية قدرة تلك المنشآت على تنفيذ أعمالها بسلاسة، والوفاء بالتزاماتها تجاه أرامكو السعودية في مختلف مجالات المشاريع والتصنيع والخدمات".

وبدوره عبر الرئيس التنفيذي لشركة منافع عبدالعزيز العدواني، عن سعادته بالشراكة مع أرامكو تليد وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال: "نفخر بإسهامنا في تعزيز منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث سنوفر تجربة سلسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الحلول التمويلية الرقمية، والتي ستمكنها من الوصول السريع إلى تمويل مخصص، مما يساعدها على تجاوز التحديات المالية ودعم نموها المستدام على المدى الطويل.

عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

أنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1442/07/04 هـ الموافق 2021/02/16 م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/04/08 هـ الموافق 2022/11/02 م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية ، وبناء وتطوير البنية التحتية لتمويلها.، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. www.smebank.gov.sa

عن أرامكو تليد:

"أرامكو تليد" هو برنامج أرامكو السعودية المختص بدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. صمم هذا البرنامج ليكون حافزًا للتغيير وممكنًا لهذا القطاع الحيوي المرتبط بمنظومة أرامكو السعودية، حيث يعمل على توطين وخلق فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في نموها واستدامتها. www.aramcotaleed.com

عن شركة منافع للتمويل الجماعي بالدين:

"منافع" هي شركة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، وتتخصص في تقديم حلول تمويلية. من خلال منصتها القائمة على التقنية، تمكن منافع الشركات من الوصول إلى فرص تمويلية تدعم سيولة الأعمال ونموها التشغيلي واستدامتها على المدى الطويل. تلعب منافع دورًا محوريًا في تعزيز بيئة مثالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال توفير تجربة تمويل سلسة وشفافة بالكامل عبر منصتها الرقمية. www.manafa.sa