الاقتصاد

سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 19-6-2026

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  • سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 19-6-2026 1/2
  • سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 19-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 07:53 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون المقاومة المتمثلة بمستوى 6.6000$ لنلاحظ تشكيله لتداولات بطيئة باستهدافه مؤخرا لمستوى 6.2300$.

 

لتأكيد السيناريو السلبي للتداولات القادمة يتطلب من السعر مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ وبتحقيقه للكسر المطلوب سيبدأ باستهداف محطات تصحيحية جديدة بتسلله نحو 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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