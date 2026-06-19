سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 19-6-2026

لا يزال سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون المقاومة المتمثلة بمستوى 6.6000$ لنلاحظ تشكيله لتداولات بطيئة باستهدافه مؤخرا لمستوى 6.2300$.

لتأكيد السيناريو السلبي للتداولات القادمة يتطلب من السعر مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ وبتحقيقه للكسر المطلوب سيبدأ باستهداف محطات تصحيحية جديدة بتسلله نحو 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة