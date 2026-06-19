شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يتجه لخسارة أسبوعية بنسبة 9% مع تقييم المتداولين لآفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

•الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 13 شهراً

•الفيدرالي الأمريكي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي

•الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام

•وارش يؤكد على التزام البنك بإعادة التضخم المستهدف 2%



انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،في طريقه صوب تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط الصعود الواسع في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



جاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة كيفن وارش للمرة الأولى، أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، بعدما حذّر من استمرار المخاطر التضخمية وأكد التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدفه، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 2.0% إلى ( 4,122.06$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,209.35$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,213.71$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.15% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود دولار وعوائد الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 2.5% ،على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 13 شهراً عند 101.10 نقطة ،عاكساً استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود وسط تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي جاء أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع( 12 صوتًا مقابل لا شيء) للإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



بيان السياسة النقدية

أجرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد"كيفن وارش" تعديلاً جذرياً على بيان السياسة النقدية عبر حذف البنود والعبارات التي كانت تشير سابقاً إلى "وجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلًا"، ليتخذ البنك موقفاً أكثر صرامة وحذراً.



غيّر الفيدرالي الأمريكي وصف التضخم في بيانه الرسمي ليصبح "مرتفعاً" بعد أن كان في السابق يصفه بأنه "مرتفع إلى حد ما"، مؤكداً التزام اللجنة المطلق بإعادة الأسعار إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط.



وأكدت لجنة السوق المفتوحة أنها ستواصل مراقبة تأثير البيانات الجديدة على التوقعات الاقتصادية، مع استعدادها لتعديل السياسة النقدية في أي وقت إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.



التوقعات الاقتصادية

تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر يوم الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-

•النمو الاقتصادي :خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من معدل 2.4% إلى معدل 2.2% ،وخلال 2027 أبقي معدل النمو بدون تغيير عند 2.3% ،وخلال 2028 رفع معدل النمو من 2.1% إلى معدل 2.2%.

•التضخم الإجمالي: رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي المتوقع خلال العام الجاري إلى 3.6% من2.7% فى توقعات مارس ،و معدل التضخم الإجمالي خلال 2027 إلى 2.3% من 2.2% ،وأبقي معدل التضخم الإجمالي خلال 2028 عند 2.0% دون أي تغيير.

•التضخم الأساسي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري عند معدل 2.7% طبقاً لتوقعات مارس ،وأبقي التضخم الأساسي خلال 2027 دون تغيير عند معدل 2.2% ،وأبقي معدل التضخم الأساسي خلال 2028 عند 2.0%.

•سعر الفائدة المستهدف:رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري من 3.50% إلى 3.75%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2027 من 3.25% إلى 3.50%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2028 عند 3.25% دون أي تغيير يذكر.

•أجمع الأعضاء على إلغاء وحذف كافة التوقعات السابقة التي كانت تشير لخفض الفائدة خلال العام الجاري ، توقع 9 أعضاء من أصل 18 عضواً ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2026.



كيفن وارش

أكّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش ، في أول مؤتمر صحفي له اليوم أن البنك الفيدرالي مستعد تماماً لاستخدام كافة أدواته النقدية لضمان استقرار الأسعار، معتبراً أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد وأن الاقتصاد الأمريكي يمتلك مرونة كافية لتحمل السياسة التشددية الحالية.



فيما يلي أبرز تعليقات وارش:-

•التضخم يتجاوز بكثير الهدف المحدد بنسبة 2% بسبب الحرب الإيرانية.

•أتوقع اقتراح تعديلات، بما في ذلك تعديل ملخص التوقعات الاقتصادية.

•هناك بعض التعديلات القادمة، وقد تستدعي عقد مؤتمرات صحفية.

•أسعار السوق المالية هي أهم مصدر للمعلومات التي يسترشد بها محافظو البنوك المركزية.



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 91% إلى 72% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 9% إلى 28%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 45% إلى 15% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 55% إلى 85%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: كان ارتفاع أسعار الذهب على خلفية اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قصير الأجل. فقد استحوذ الدولار المتعافي، مدفوعاً بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة الجديدة بقيادة كيفن وارش، على الاهتمام.



وأضاف ووترر: إن موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الحازم نجح فعليًا في تحييد الزخم الجيوسياسي، ليُذكّر الجميع بأن السياسة النقدية لا تزال هي المحرك الأساسي للأسواق.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الخميس بنحو 7.42 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 17 أبريل الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,020.49 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 يونيو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يصل لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 19-06-2026