تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-06-2026

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.1430، هذا الدعم الذي كان هدفاً صباحياً لنا هذا اليوم، ليحاول الزوج بذلك تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.