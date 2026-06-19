تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-06-2026

عاود سعر الفضة (SILVER) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول السعر بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر ويعزز من احتمالات تعميق خسائره في الفترة القريبة المقبلة.