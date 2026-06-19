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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-19 11:31 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر الفضة (SILVER) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول السعر بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر ويعزز من احتمالات تعميق خسائره في الفترة القريبة المقبلة.