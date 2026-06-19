الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 11:31 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر الفضة (SILVER) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول السعر بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر ويعزز من احتمالات تعميق خسائره في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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