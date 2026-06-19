تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-06-2026

يحافظ سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، والتي حاول خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، بعد وصول تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.