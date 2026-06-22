سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 22-06-2026

صعد سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما اكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، والتي جاءت مصحوبة بزيادة مهولة في أحجام التداول، في إشارة لدخول قوى شرائية كبيرة على السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.25 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.34 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد