سعر الفضة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-06-2026

تراجع قليلاً سعر سهم بلدنا (BLDN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 1.361 ريال، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط يمل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص اختراق السهم لتلك المقاومة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1.361 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.409 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد