سعر النفط الخام يفقد زخمه الصاعد وتزداد فرص الهبوط – توقعات اليوم – 22-06-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة واضحة لتعويض جانب من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من تحسن الزخم الفني حيث جاء هذا الأداء مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، والتي ساعدت السعر على التخلص من جزء كبير من تشبعه البيعي السابق.

إلا أن وصول تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط يثير بعض المخاوف بشأن استدامة هذا الزخم الصاعد، ويشير إلى احتمالية تراجع قوته خلال الفترة المقبلة، ومع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، تبقى المكاسب الحالية بحاجة إلى مزيد من التأكيد الفني قبل الحديث عن تحول حقيقي في الاتجاه.