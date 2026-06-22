سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 22-06-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتزايد الضغوط السلبية على الحركة السعرية، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء ظهور إشارات سلبية من تلك المؤشرات.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار تداول النفط دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل ممارسة ضغطه السلبي على السعر، إلى جانب استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وتدعم هذه العوامل مجتمعة احتمالات استمرار الضغوط البيعية خلال الفترة القريبة المقبلة، مع بقاء النظرة الفنية السلبية هي المسيطرة ما لم تظهر إشارات انعكاس أكثر قوة.