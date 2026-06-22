سعر الدولار مقابل الين يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 22-06-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متقلبة في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق، مع استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي الضغوط البيعية مسيطرة على تحركات الزوج.

وتتزايد هذه الضغوط مع استمرار تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية أمام محاولات الصعود، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار إشارات سلبية جديدة بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، حيث يتشكل دايفرجنس سلبي بالتزامن مع ظهور تقاطع هابط، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي ويعزز احتمالات استمرار الضغوط السلبية وتسجيل المزيد من التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.