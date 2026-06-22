الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 01:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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