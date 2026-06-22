سعر الدولار مقابل الفرنك يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.