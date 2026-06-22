الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يتكبد بعض الخسائر-توقعات اليوم 22-6-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يتكبد بعض الخسائر-توقعات اليوم 22-6-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يتكبد بعض الخسائر-توقعات اليوم 22-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 05:14 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاد سعر البلاتين للاستقرار قرب مستوى 1655.00$ متأثرا بالضغوط السلبية المتمثلة بتشكيل مستوى 1780.00$ لحاجز إضافي قوي وتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة.

 

مما سبق, نتوقع محاولة استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للدعم المستقر عند 1605.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو مستوى 1565.00$ و1490.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1605.00$ و 1730.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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