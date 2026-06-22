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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتكبد بعض الخسائر-توقعات اليوم 22-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-22 05:14 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاد سعر البلاتين للاستقرار قرب مستوى 1655.00$ متأثرا بالضغوط السلبية المتمثلة بتشكيل مستوى 1780.00$ لحاجز إضافي قوي وتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة.
مما سبق, نتوقع محاولة استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للدعم المستقر عند 1605.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو مستوى 1565.00$ و1490.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1605.00$ و 1730.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز