مما سبق, نتوقع محاولة استئناف السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف قريبا للدعم المستقر عند 1605.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو مستوى 1565.00$ و1490.00$ على التوالي.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتكبد بعض الخسائر-توقعات اليوم 22-6-2026 والان مع بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع