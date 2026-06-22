تابعة للبحر الأحمر العالمية توقع عقداً بقيمة 352.6 مليون ريال لتنفيذ أعمال في مشروع بالدرعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بعد انتهاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مع إعلان طهران حصولها على إعفاءات تسمح لها بتصدير النفط والبتروكيماويات، ما خفف المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.35 دولار إلى 79.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى 82.30 دولاراً عند بداية التداولات بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب ضد إيران، إضافة إلى إعلان طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77.00 دولاراً للبرميل، مرتفعة 40 سنتاً، قبل انتهاء صلاحية عقد الشهر الحالي في وقت لاحق يوم الاثنين. أما العقد الأكثر نشاطاً لشهر أغسطس فتراجع 56 سنتاً إلى 75.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى بنك "يو بي إس": "التقدم بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات التي جرت في سويسرا من المرجح أن يكون العامل الرئيسي وراء الضغط على أسعار النفط اليوم".

واختتم مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعو المستوى الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا يوم الاثنين، بحسب ما أفاد الوسطاء. وبدأت المناقشات يوم الأحد بموجب مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش منذ أبريل لمدة 60 يوماً إضافية على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات تسمح بتصدير النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وأضاف ستاونوفو أن إيران استأنفت صادراتها النفطية، التي كانت قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحصار البحري الأميركي، مشيراً إلى أن "إطلاق" تلك البراميل يمثل إمدادات إضافية للسوق.

تعافي الإمدادات لا يزال صعباً

قال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي يوم الأحد إن أكثر من 25 مليون برميل من النفط الإيراني مرت عبر خط الحصار البحري غير الرسمي منذ يوم الاثنين.

كما عرضت الإمارات والكويت والعراق زيادة كميات النفط المقدمة للعملاء خلال الأسبوع الماضي.

وتخطط العراق لإعادة إنتاج النفط الخام تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لما قاله نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستكشاف والإنتاج في بيان يوم الأحد.

ويتوقع بنك "إيه إن زد" إعادة نحو مليوني إلى 3 ملايين برميل يومياً من الإمدادات خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

لكن البنك أشار إلى أن التعافي سيظل صعباً، مع إمكانية استعادة 2 إلى 3.5 مليون برميل يومياً إضافية في الربع الثالث من عام 2026 بشرط استمرار الاستقرار، بينما قد يتم فقدان ما بين مليون ومليوني برميل يومياً بشكل دائم أو شبه دائم.

وقال البنك: "المكاسب الأولية ستقودها الخدمات اللوجستية (الشحن) أكثر من الإنتاج. أما المكاسب اللاحقة فستعتمد على تعافي عمليات الإنتاج والتكرير. ومن غير المرجح استعادة الإمدادات بالكامل هذا العام".

وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الضربات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً يوم السبت، وذلك بعد يوم واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله.