تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-06-2026

يشهد سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 209.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 250.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد