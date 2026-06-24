سعر اليورو مقابل الدولار يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 24-06-2026

تراجع قليلاً سعر سهم تبريد (TABREED) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.62 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 2.90 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد