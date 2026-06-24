سعر الذهب يبدأ بكسر هدفنا السعري - توقعات اليوم – 24-06-2026

انخفض سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 3.48 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 3.88 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد