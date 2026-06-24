سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 24-06-2026

عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في كسر مستوى الدعم 4,100$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية، ويعكس هذا الكسر استمرار سيطرة الضغوط البيعية على حركة السعر، مع تزايد قوة الاتجاه الهابط ودخول الذهب في مرحلة جديدة من التراجع.

وجاء هذا الانخفاض بعدما تمكن السعر من تصريف جزء من تشبعه البيعي على مؤشرات القوة النسبية، وهو ما وفر له مساحة فنية أوسع لمواصلة الهبوط دون وجود إشارات قوية على انعكاس الاتجاه في الوقت الراهن، وفي ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، تبقى احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة بعد فقدان مستوى دعم فني مهم كان يمثل حاجزاً أمام الضغوط البيعية.