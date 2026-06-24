سعر الدولار مقابل الفرنك محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 24-06-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استمرار الزخم الإيجابي المسيطر على تحركاته، في ظل حفاظ الزوج على تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

ويواصل المتوسط المتحرك تقديم دعمه الديناميكي للسعر، مما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ويدعم استمرار محاولات تحقيق المزيد من المكاسب، كما تظهر مؤشرات القوة النسبية إشارات إيجابية رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشير إلى احتمالية حدوث تهدئة أو بعض التذبذب قبل استكمال المسار الصاعد، دون أن يغير ذلك من الصورة الفنية الإيجابية الحالية.