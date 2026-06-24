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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-24 02:45 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة انخفاضات متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى الدعم 0.6910، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.