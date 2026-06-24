سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة انخفاضات متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى الدعم 0.6910، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.