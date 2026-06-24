سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026

استمر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في تسجيل الخسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مستوى الدعم 0.5650، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.