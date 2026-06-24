الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-24 02:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) في تسجيل الخسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مستوى الدعم 0.5650، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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