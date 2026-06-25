سعر سهم داو (DOW) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 25-06-2026

قفز سعر سهم شركة Lennar Corporation (LEN) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما دفعه لتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك ف توقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 85.85$، ليستهدف مستوى المقاومة 102.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد