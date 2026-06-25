تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-06-2026

تراجع سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط يمل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم الأخير بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 179.00$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 161.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط