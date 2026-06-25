الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-25 16:43 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.1330 لليوم الثاني على التوالي، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بمساعدة من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة إلى فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي حول الزوج، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا