تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-06-2026

صعد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.1330 لليوم الثاني على التوالي، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بمساعدة من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة إلى فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي حول الزوج، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.