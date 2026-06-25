شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مايكرون يقفز بأكثر من 18% وقيمتها السوقية تتجاوز ميتا وتسلا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يوم الخميس، مع تأثير انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، رغم أن التوقعات القوية من شركتي ميكرون وكوالكوم دعمت أسهم قطاع أشباه الموصلات، بينما واصل المستثمرون تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة.

وانعكست أسهم التكنولوجيا عن مكاسبها المبكرة لتتحرك نحو الانخفاض، في ظل استمرار المخاوف بشأن إنفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أن توقعات ميكرون وكوالكوم أشارت إلى قوة الطلب على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة أبل بنسبة 4.8%، بينما انخفضت أسهم إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت بنسب تراوحت بين 1.5% و2.7%.

أسهم الرقائق ترتفع بدعم توقعات الذكاء الاصطناعي

وقفز سهم ميكرون بنسبة 10%، متجاوزًا القيمة السوقية لشركتي ميتا بلاتفورمز وتسلا، بينما ارتفع سهم كوالكوم بنسبة 3%.

كما صعدت أسهم أخرى في قطاع شرائح الذاكرة، حيث قفز سهم سانديسك بنسبة 10%، وارتفع سهما ويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بأكثر من 2% لكل منهما.

وتسببت المخاوف بشأن الإنفاق المدعوم بالديون من جانب شركات الحوسبة السحابية الكبرى، إلى جانب القلق من موقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في زيادة ضغوط البيع خلال هذا الأسبوع، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للتراجعات.

وفي البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 4.1%، بما يتوافق مع التوقعات.

كما أظهرت القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الأول أن الاقتصاد نما بنسبة 2.1%، مقارنة بتقدير سابق عند 1.6%.

وقال ميكيل مورجانتي، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة جينرالي للاستثمارات: "نعتقد أن التضخم لا يزال مرتفعًا في الوقت الحالي، رغم أنه قد يتجه تدريجيًا نحو الانخفاض بمرور الوقت".

وأضاف: "لا يزال هناك احتمال بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك تبدو الأسهم الأمريكية قادرة على استيعاب هذا الوضع، حتى مع وجود بنك مركزي أكثر تشددًا".

مؤشرات السوق تتحرك وسط توقعات بشأن الفائدة والتضخم

ساهم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من فترة ما قبل الحرب، إلى جانب بيانات تشير إلى متانة الاقتصاد، في تعزيز التفاؤل بأن ضغوط التضخم قد تتراجع دون الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.

وارتفعت 8 قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث قادت أسهم القطاع الصناعي المكاسب بارتفاع بلغ 2%.

وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.7%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1%.

وعند الساعة 9:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 205.53 نقطة، أو 0.40%، ليسجل 52,054.43 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 28.11 نقطة، أو 0.38%، إلى 7,330.11 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 305.50 نقطة، أو 1.20%، إلى 25,171.14 نقطة.

وانخفضت أسهم البرمجيات بنسبة 1.6%، مع تراجع سهم أتلانسيان بنسبة 4.1% وسهم أب لوفين بنسبة 9.3%.

وارتفع سهم ميكرون بأكثر من 200% خلال الربع الحالي، بينما صعد سهم كوالكوم بأكثر من 50%، في حين يتجه مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات لتحقيق أقوى ربع له على الإطلاق، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ولا يزال مؤشر ناسداك في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2025، بينما يتجه مؤشر أشباه الموصلات إلى أسوأ أسبوع له منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في وقت سابق من العام الجاري.

وأدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، التي شددت على ضرورة السيطرة على التضخم، إلى زيادة توقعات المتداولين برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة بيو-تكن بنسبة 19.3% بعد موافقة شركة ميرك الألمانية على الاستحواذ عليها مقابل 73 دولارًا للسهم نقدًا، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11.3 مليار دولار.

وفاق عدد الأسهم المرتفعة الأسهم المتراجعة بنسبة 1.86 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.01 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدد 34 سهمًا عند أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مقابل 12 سهمًا عند أدنى مستوى، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 126 سهمًا عند أعلى مستوى و115 سهمًا عند أدنى مستوى.