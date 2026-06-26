عمومية برغرايززر السعودية توافق على توزيع أرباح عن العام 2025 وشراء أسهم خزينة

تراجعت العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو للجلسة الخامسة على التوالي يوم الخميس، تحت ضغط عمليات بيع فنية، وانخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع الدولار الأمريكي.

وانخفض العقد الأكثر نشاطًا للذرة في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.12% إلى 4.34 دولار وربع السنت للبوشل بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش.

وواصلت أسعار النفط خسائرها لتقترب من مستويات شوهدت آخر مرة قبل اندلاع الحرب في إيران، بعدما طغت توقعات زيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط على المخاوف بشأن الطلب.

وغالبًا ما يؤثر ضعف أسعار النفط سلبًا على أسعار فول الصويا والذرة، نظرًا لاستخدامهما على نطاق واسع كمواد خام لإنتاج الوقود الحيوي.

وحافظ الدولار على قوته قرب أعلى مستوى له في 13 شهرًا، مما أضعف فرص صادرات الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكلفتها على المشترين في الخارج.

وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بشكل طفيف بنسبة 0.13% إلى 11.36 دولار ونصف السنت للبوشل، بينما استقرت أسعار القمح دون تغير يذكر عند 5.96 دولار للبوشل.

وكان القمح قد تلقى دعمًا في وقت سابق من احتمالات تضرر المحاصيل بسبب موجات الحر في غرب أوروبا، إلى جانب توقعات متباينة لمحاصيل نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك تقارير أفادت بأن المزارعين الروس ربما زرعوا أقل مساحة من القمح خلال 12 عامًا.

لكن استمرار موسم الحصاد في السهول الأمريكية ووفرة الإمدادات العالمية ضغطا على الأسعار.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها الفصلي بشأن مخزونات الحبوب عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 يونيو.

وقال متعاملون إن صناديق السلع كانت بائعة بشكل صافٍ لعقود الذرة وفول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو خلال جلسة الأربعاء.