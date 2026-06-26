الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-06-2026

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  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-06-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 01:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستأنف مساره الهابط بعد محاولات تعافٍ محدودة، في ظل استمرار سيطرة البائعين على حركة السعر وضعف الزخم الشرائي اللازم لدفعه نحو ارتداد أكثر استدامة.

 

ويأتي هذا الأداء مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل ممارسة ضغطه السلبي على السعر ويحد من فرص التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، كما يتحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي النظرة الفنية سلبية ويرجح استمرار الضغوط البيعية واحتمالات تسجيل المزيد من الخسائر ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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