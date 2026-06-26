سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-06-2026

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستأنف مساره الهابط بعد محاولات تعافٍ محدودة، في ظل استمرار سيطرة البائعين على حركة السعر وضعف الزخم الشرائي اللازم لدفعه نحو ارتداد أكثر استدامة.

ويأتي هذا الأداء مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل ممارسة ضغطه السلبي على السعر ويحد من فرص التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، كما يتحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي النظرة الفنية سلبية ويرجح استمرار الضغوط البيعية واحتمالات تسجيل المزيد من الخسائر ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.