سعر الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 26-06-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.