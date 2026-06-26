الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 06:45 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الضغوط الإيجابية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تسجيله حاليا لمكاسب إضافية بملامسته لمستوى 1.9170.

 

نشير إلى أن استمرار تشكيل مستوى 1.9055 لمستوى الدعم الأولي وبتوفر العزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد فرص استهداف السعر لمحطات إيجابية جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 1.9200 ومن ثم ليهاجم المقاومة الممتدة نحو 1.9240.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.9080 و 1.9200

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا