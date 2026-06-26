تحديث توقع سعر الذهب اليوم 26-06-2026

استغل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الضغوط الإيجابية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تسجيله حاليا لمكاسب إضافية بملامسته لمستوى 1.9170.

نشير إلى أن استمرار تشكيل مستوى 1.9055 لمستوى الدعم الأولي وبتوفر العزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد فرص استهداف السعر لمحطات إيجابية جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 1.9200 ومن ثم ليهاجم المقاومة الممتدة نحو 1.9240.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.9080 و 1.9200

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم