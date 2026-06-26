تحديث توقع سعر الفضة اليوم 26-06-2026

بدأ سعر المؤشر بتشكيله لبعض التداولات التصحيحية المؤقتة بعد ملامسته لمستوى 101.55 محاولا التقاط أنفاسه وجني بعض الأرباح بتسلله نحو مستوى 101.10.

يتأثر السعر حاليا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يحاول الخروج من مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فرص تقديمه لتداولات تصحيحية إضافية لنتوقع تسلله قريبا نحو 101.00 و100.85 على التوالي, أما نجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي سيعزز ذلك فرص تجاوزه للقمة المحققة مؤخرا ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 101.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.50

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع