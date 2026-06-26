تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 26-06-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض بتداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي زاد من الضغط السلبي حول السعر.