شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس لكن المصاهر تعاني مع انهيار رسوم المعالجة إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رغم اقتراب أسعار النحاس من أعلى مستوياتها التاريخية، فإن قيمة المعدن بالنسبة لمصاهر النحاس تراجعت بشكل حاد بعد انهيار غير مسبوق في رسوم معالجة الخام وتكريره.

وباتت الشركات التي تحول مركزات النحاس المستخرجة من المناجم إلى معدن مكرر تعتمد الآن على المنتجات المصاحبة لعملية المعالجة من أجل البقاء ماليًا.

وأصبحت المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية التحويل، مثل الذهب والفضة وحمض الكبريتيك، ذات أهمية مماثلة للنحاس نفسه في الأرباح النهائية للمصاهر التقليدية.

ويعود هذا الوضع غير المعتاد إلى قيام الصين بتوسيع قدرات صهر النحاس لديها بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المناجم العالمية على توفير المواد الخام.

ولا يبدو أن هذا الاختلال سيتلاشى قريبًا، إذ إن إنتاج المناجم يواجه قيودًا فعلية، ورغم الحديث عن خفض إنتاج المصاهر الصينية، فإن إنتاج الصين من النحاس المكرر يواصل الارتفاع.

ولهذا التطور تداعيات كبيرة على سوق مركزات النحاس وعلى خريطة الإنتاج العالمية للمعدن.

انهيار رسوم المعالجة إلى ما دون الصفر يغير اقتصاديات صناعة الصهر

تراجعت رسوم المعالجة والتكرير السنوية القياسية للنحاس، المعروفة باسم رسوم المعالجة والتكرير (تي سي/آر سي)، من 80 دولارًا للطن المتري و8 سنتات للرطل في عام 2024 إلى 21.25 دولارًا و2.125 سنت في عام 2025.

أما هذا العام فقد وصلت إلى مستوى الصفر.

وبلغت رسوم المعالجة الفورية مستويات سلبية لعدة أشهر، ما يعني أن المصاهر تدفع فعليًا لمنتجي المناجم مقابل الحصول على حق معالجة مركزات النحاس.

وأصبحت الرسوم المعلنة في هذه الاتفاقيات شبه عديمة المعنى، إذ بات الأهم هو تسعير المعادن النفيسة الموجودة داخل المركزات، إضافة إلى الكبريت الذي يمكن استخراجه وتحويله إلى حمض كبريتيك.

وساعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير في تعويض خسارة أحد مصادر الإيرادات الأساسية للمصاهر.

كما قدم حمض الكبريتيك دعمًا أكبر، بفضل تعطل إمدادات الخليج نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وفي الواقع، بدأت بعض مصاهر النحاس الصينية في معالجة المزيد من خام البيريت، المعروف باسم "ذهب الحمقى"، فقط بسبب احتوائه على نسبة أعلى من الكبريت.

ويقدر محللو شركة الاستشارات سي آر يو أن رسوم المعالجة شكلت 39% من إجمالي دخل المصاهر عام 2018.

لكن في العام الماضي أصبحت أكبر مصادر الإيرادات هي "المعدن المجاني" وائتمانات المنتجات الثانوية، خصوصًا الكبريت، حيث شكلت الأولى ما بين 50% و53% من الإيرادات، بينما بلغت الثانية بين 25% و27%.

ويُقصد بـ"المعدن المجاني" الفرق بين كمية المعدن القابلة للدفع في المادة الخام وبين معدل الاسترداد الفعلي الذي تحققه المصهر من النحاس والمعادن الأخرى.

هل انتهى عصر الأسعار القياسية السنوية؟

المثير في التحول الكبير الذي شهدته صناعة صهر النحاس أنه حدث خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

ويعكس ذلك سرعة وحجم التوسع الصيني في بناء قدرات معالجة النحاس.

فقد ارتفع إنتاج الصين من النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 14.72 مليون طن في عام 2025.

وفي المقابل، زاد إنتاج المناجم العالمي بنسبة 1% فقط، وفقًا لـ مجموعة دراسة النحاس الدولية.

وكان فريق شراء المصاهر الصينية سي إس بي تي، الذي يضم أكبر المنتجين في البلاد، قد وافق في نوفمبر على خفض الإنتاج بنسبة 10% هذا العام لوقف انهيار رسوم المعالجة.

لكن الإنتاج الفعلي ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وفقًا لـ المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وتدفع سرعة التغير في سوق مركزات النحاس المشاركين إلى إعادة التفكير في اعتماد السوق على الاتفاقيات السنوية القياسية لتحديد الأسعار.

وتقترح شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا التحول إلى نظام التسعير وفق المؤشرات الفورية خلال مفاوضاتها النصف سنوية مع المصاهر الصينية، بحسب ما نقلته شركة البيانات المحلية شنغهاي ميتال ماركت.

ومن المرجح أن يعترض فريق سي إس بي تي، الذي أضاف أعضاء جددًا لتعزيز قوته التفاوضية، لكن من دون تخفيضات حقيقية في الإنتاج الصيني، ستتسع الفجوة بين الأسعار القياسية السنوية والواقع الفعلي للسوق بشكل أكبر.

بقاء الأقوى في صناعة الصهر العالمية

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا النموذج المالي للمصاهر يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.

وبالنسبة للمصاهر التي تمتلك تقنيات حديثة وقادرة على تحقيق معدلات مرتفعة لاستعادة المعادن النفيسة، إضافة إلى وجود ترتيبات لبيع حمض الكبريتيك، فإن هذا النموذج قد يكون قابلًا للاستمرار.

وقالت سي آر يو إن "انهيار رسوم المعالجة والتكرير كان مؤلمًا على الورق، لكنه يمكن إدارته عمليًا" بالنسبة لهذه المصاهر.

لكن الشركة الاستشارية حذرت من أن "الصورة أكثر قتامة بكثير بالنسبة للمصاهر التي تمتلك بنية تحتية قديمة، أو تكاليف ثابتة مرتفعة، أو تعاني من عيوب جغرافية في تسويق حمض الكبريتيك".

وتعتمد هذه المنشآت بدرجة أكبر على رسوم المعالجة تحديدًا بسبب ضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالمصاهر الأحدث.

ويقع العديد من هذه المصاهر خارج الصين، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لجزء يعاني بالفعل من الضغوط داخل سلسلة إمدادات النحاس الغربية.

فقد وضعت شركة جلينكور بالفعل مصهرها في الفلبين تحت نظام الصيانة والإيقاف المؤقت، ولم تلتزم بمواصلة تشغيل وحداتها الأسترالية إلا بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 600 مليون دولار أسترالي، تعادل نحو 395 مليون دولار أمريكي، من الحكومتين الفيدرالية وحكومات الولايات.

وفي المقابل، استحوذت الصين على نحو نصف إنتاج النحاس المكرر عالميًا في عام 2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2005، مع توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب هذا العام.

ويبدو أن المصاهر الصينية تدرك أنها تخوض معركة لن يبقى فيها سوى الأقوى.

أما مشكلة الغرب فهي أن قطاعه قد يكون أكبر الخاسرين في المنافسة الصينية الشرسة على المواد الخام والإيرادات داخل سوق مركزات يعاني هيكليًا من نقص الإمدادات.