عقود الصويا تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من مخاوف الطقس وتفاؤل بشأن الطلب الصيني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الجمعة مع خروج مزيد من ناقلات النفط من مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا، ما خفف المخاوف بشأن الإمدادات رغم تعرض سفينة لهجوم في خليج عُمان.

وجاءت الخسائر مع متابعة المستثمرين عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتقييم مدى قدرة الجهود الدبلوماسية الأخيرة على تقليل مخاطر تعطل سلاسل إمدادات الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس بنسبة 4% إلى 72.02 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 3.6% إلى 69.34 دولارًا للبرميل.

هجوم قرب مضيق هرمز يثير المخاوف مجددًا

قال مسؤول أمريكي لشبكة إم إس ناو إن إيران كانت وراء الهجوم الذي استهدف سفينة شحن قرب سواحل عُمان في مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السفينة كانت ترفع علم سنغافورة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة أبلغت عن عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "حدثت أضرار، لكن السفينة تمكنت من مواصلة طريقها. وأسقطنا ثلاث طائرات مسيرة أخرى. ومن الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة: "بعد إطلاق خطة الإجلاء التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تم من خلالها إجلاء عدد من السفن بنجاح، قررت تعليق تنفيذها مؤقتًا للتأكد مجددًا من استمرار توفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة في قائمة الإجلاء وجميع السفن في المنطقة".

شكوك حول الاتفاقات السياسية ومستقبل إمدادات الطاقة

في الوقت نفسه، ظلت التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، مع استمرار الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن استخدام الأموال المشمولة بمذكرة تفاهم بين البلدين.

ورفض رئيس البرلمان الإيراني يوم الخميس مزاعم إدارة ترامب بأن الأصول الإيرانية التي تم الإفراج عنها سيتم استخدامها لشراء منتجات زراعية أمريكية.

لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن أي أموال يتم الإفراج عنها ستظل خاضعة للموافقة الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي: "كما أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس هذا الأسبوع، إذا تم الإفراج عن الأصول الإيرانية، فسيتم استخدامها لشراء منتجات زراعية أمريكية لإطعام الشعب الإيراني".

وقال سكوت نيشنز، رئيس شركة نيشنز إندكسز، خلال مقابلة مع برنامج "سكاوك بوكس آسيا" على شبكة سي إن بي سي، إن "هناك الكثير من الأمور التي لا تزال محل تساؤل بشأن الاتفاق الفعلي".

وأضاف: "أعتقد أننا متفائلون أكثر من اللازم، لأنه لم يتم حل أي شيء بشكل حقيقي، وإيران تعلم أن لديها القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي إذا أرادت إغلاق المضيق".

تهديد جديد لمنظمة أوبك بعد خلاف العراق

وتواجه منظمة أوبك احتمال خروج عضو آخر من كبار المنتجين، بعدما غادرت الإمارات العربية المتحدة المنظمة في مايو الماضي.

وأفادت تقارير بأن العراق يسعى للحصول على حصة إنتاج أعلى من المنظمة، وأبلغ أعضاءها بأنه قد ينسحب إذا لم تتم تلبية مطالبه.