الاقتصاد

سعر سهم ثمار (4160) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 28-06-2026

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سعر سهم ثمار (4160) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 28-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-28 01:52 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.28

ارتفع سعر سهم شركة ثمار التنمية القابضة (4160) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، كما يدعمه في ذلك تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 33.24 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.18 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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