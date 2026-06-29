سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 29-06-2026

هبط سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغوط البيعية التي تسيطر على تحركاته، في ظل بقاء الصورة الفنية سلبية واستمرار عجز السعر عن استعادة زخمه الإيجابي.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي يضاعف من الضغوط البيعية المحيطة بالسعر، كما يواصل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أداء دور المقاومة الديناميكية، مع استمرار تحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يدعم الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.