الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يتحرك بحذر وسط استمرار سيطرة البائعين – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يتحرك بحذر وسط استمرار سيطرة البائعين – توقعات اليوم – 29-06-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يتحرك بحذر وسط استمرار سيطرة البائعين – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 00:58 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) في تداولات تتسم بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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