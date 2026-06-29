سعر البتكوين (BTCUSD) يتحرك بحذر وسط استمرار سيطرة البائعين – توقعات اليوم – 29-06-2026

تقدم قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) في تداولات تتسم بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.