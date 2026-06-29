سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار حالة الحذر التي تسيطر على السوق، مع بقاء الضغوط البيعية العامل الأبرز في توجيه حركة السعر على المدى القصير.

وتستمر التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص التعافي المستدام، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط، كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات سلبية تعكس ضعف الزخم الشرائي، ما يبقي احتمالات استمرار الضغوط البيعية وتسجيل المزيد من التراجعات قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.