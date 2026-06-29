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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-29 01:05 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من الخسائر بتحركاته القريبة المقبلة.