الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 01:05 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من الخسائر بتحركاته القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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