سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتحرك في نطاق محدود – توقعات اليوم – 29-06-2026

تسيطر التحركات الجانبية على سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.